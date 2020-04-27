Katar'dan getirilen 292 Türk vatandaşından 291'i Manisa'da karantinaya alındı
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Katar'dan getirilen 292 Türk vatandaşından 291'i Manisa'da karantinaya alındı

Korona virüs salgını nedeniyle Katar'dan Türkiye'ye getirilen 292 Türk vatandaşından 291'i Manisa'daki KYK yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

27.04.2020 02:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 02:37
Katar'dan getirilen 292 Türk vatandaşından 291'i Manisa'da karantinaya alındı

Korona virüs salgını nedeniyle Katar'dan Türkiye'ye getirilen 292 Türk vatandaşından 291'i Manisa'daki KYK yurdunda 14 günlük karantinaya alındı. İzmir Adnan Menderes Havalananında bir yolcunun ateşinin yüksek çıkması nedeniyle İzmir'de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında Katar'dan Türkiye'ye getirilen 292 Türk vatandaşından 291'i, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa Yunus Emre Yurdu'nda karantinaya alındı.

Katar'dan uçakla İzmir'e getirilen Türk vatandaşlarından birinin ateşinin yüksek çıkması nedeniyle İzmir'de hastaneye kaldırılmasının ardından 291 kişi otobüslerle Manisa'ya getirildi. Türk vatandaşları yapılan sağlık kontrollerinin ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa'daki KYK Yunus Emre Yurdu'na yerleştirildi.

Otobüslerden 10 kişilik gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak indirilerek, AFAD ve UMKE ekiplerinin yaptıkları sağlık kontrollerin ardından yurt personeli tarafından yurtta bulunan odalara tek tek yerleştirilen vatandaşların her türlü ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacak.

Öte yandan yurtlarına yerleştirilen vatandaşlar, Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığını yaşadıklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkürlerini sundular.

Yurtta 14 gün karantina altında tutulacak vatandaşların odalarına bireysel temizlik ve bakım malzemeleri bırakılırken, vatandaşların çevre güvenliği ise jandarma ekiplerince sağlanıyor.

Daha önce ABD, Etiyopya ve Ukrayna'dan olmak üzere 3 grupta toplam 916 vatandaşı karantina için ağırlayan ve 618 vatandaşı evlerine gönderen Manisa, Katar'dan 4. grupta gelen 291 vatandaş ile toplam 1207 Türk vatandaşını ağırlamış olacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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