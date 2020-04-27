Katar'dan getirilen 292 Türk'ten birisinin ateşi yüksek çıktı
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Manisa, İzmir, Katar, 3. Sayfa, Haber

Katar'dan getirilen 292 Türk'ten birisinin ateşi yüksek çıktı

Katar'dan getirilen 292 Türk'ten birisinin ateşi yüksek çıktı Ateşi yüksek çıkan yolculardan birisi İzmir'de hastaneye kaldırıldı İzmir'e getirilen 291 Türk, Manisa'ya götürülecek Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, Manisa'ya götürülmek üzere Katar'dan uçakla İzmir'e getirilen 292...

27.04.2020 00:03 | Son Güncelleme: 27.04.2020 00:04
Katar'dan getirilen 292 Türk'ten birisinin ateşi yüksek çıktı

Katar'dan getirilen 292 Türk'ten birisinin ateşi yüksek çıktı

Ateşi yüksek çıkan yolculardan birisi İzmir'de hastaneye kaldırıldı

İzmir'e getirilen 291 Türk, Manisa'ya götürülecek

İZMİR - Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, Manisa'ya götürülmek üzere Katar'dan uçakla İzmir'e getirilen 292 Türk vatandaşından birisinin ateşi yüksek çıktı. Ateşi yüksek çıkan vatandaş İzmir'de hastaneye kaldırılırken diğer 291 yolcunun ise Manisa'ya götürülmek üzere otobüslere binişleri gerçekleştirildi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla yurt dışında yaşayan Türklerin yurda getirilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Katar'dan 292 Türk vatandaşı, gece saatlerinde uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi.

Ateşi yüksek çıkan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Uçağa binerek vatandaşların ateşlerini ölçen sağlık ekipleri, bir vatandaşın ateşinin yüksek çıkması üzerine havalimanında hazır bekletilen ambulansı uçağın yanına istedi. Gelen ambulansa bindirilen kişi, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca polis ekiplerinin de pasaport ve kimlik kontrollerinin ardından 291 yolcu, Manisa'ya götürülmek üzere dezenfektan edilen otobüslere sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bindirildi. Hazırlıkların bitmesinin ardından otobüsler Manisa'ya gitmek üzere yola çıktı.

Katar'dan getirilen 292 Türk'ten birisinin ateşi yüksek çıktı

Kaynak: İHA

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