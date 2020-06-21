Katar'dan Gazze'deki mültecilere 1,5 milyon dolarlık yardım Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity), Gazze Şeridi'ndeki Filistinli mültecilere 1,5 milyon dolar tutarında yardımda bulundu.

Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity), Gazze Şeridi'ndeki Filistinli mültecilere 1,5 milyon dolar tutarında yardımda bulundu.

Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'ndan (UNRWA) yapılan yazılı açıklamada, Katar Hayır Kurumu'nun Gazze'deki gıda yardım programlarını desteklemek için 1,5 milyon dolar yardımda bulunduğu belirtildi.

"UNRWA'ya yapılan bu yardım sayesinde, Gazze'de kritik aşamada olan yaklaşık bir milyon mülteciye gıda yardımının devam etmesi sağlanacak." ifadelerine yer verilen açıklamada, Katar'dan UNRWA'ya yapılan bu desteğin, yardım taahhütlerinin bir yansıması olduğu kaydedildi.

Resmi verilere göre, 2 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nin 1 milyon 400'ü mülteci durumunda. Söz konusu mültecilerin bir milyonu ise gıda yardımına muhtaç.

Kaynak: AA