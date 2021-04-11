Katar'dan Gazze'deki ihtiyaç sahibi 100 bin aileye mali destek
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Katar'dan Gazze'deki ihtiyaç sahibi 100 bin aileye mali destek

Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel
Katar'dan Gazze'deki ihtiyaç sahibi 100 bin aileye mali destek

Katar, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 bin aileye mali yardım dağıtımına başladı.

Katar, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 bin aileye mali yardım dağıtımına başladı.

İhtiyaç sahibi Gazzeliler, Katar'ın daha önce açıkladığı mali destek faaliyetleri kapsamındaki nakdi yardımı alabilmek için bugün hükümete ait Postane Bankasına gitti.

Katar İçişleri Bakanlığına bağlı Gazze'yi Yeniden İmar Komitesinden daha önce yapılan açıklamada Gazze'de ihtiyaç sahibi her aileye 100 dolar verileceği duyurulmuştu.

Söz konusu yardım, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ocak ayının sonunda duyurduğu, 2021 yılı içerisinde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması planlanan 360 milyon dolarlık mali yardımın bir parçası olduğu belirtiliyor.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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