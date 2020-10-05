Katar'dan Gazze'deki 100 bin aileye nakdi yardım

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, abluka altındaki Gazze'de 100 bin Filistinli aileye nakdi yardım dağıtımına salı günü başlayacaklarını duyurdu.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, abluka altındaki Gazze'de 100 bin Filistinli aileye nakdi yardım dağıtımına salı günü başlayacaklarını duyurdu.

Komite Başkanı Muhammed el-İmadi, yaptığı açıklamada, salı gününden itibaren 100 bin yoksul aileye nakdi yardım yapılacağını belirtti.

Her aileye 100 dolarlık yardımda bulunulacağını kaydeden İmadi, gerek dağıtım işlemini gerçekleştirenler gerekse yardımı alanların sağlığının korunması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine titizlikle riayet edileceğini dile getirdi.

İmadi, dağıtım işleminin, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi'nin denetimi altında ve Gazze'deki "Sosyal Kalkınma" ve "Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri" bakanlıklarının işbirliğiyle gerçekleşeceğini kaydetti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu