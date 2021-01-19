Katar'dan Gazze'de atık su istasyonu ve su kuyusu projelerine 478 bin dolarlık destek
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Katar'dan Gazze'de atık su istasyonu ve su kuyusu projelerine 478 bin dolarlık destek

19.01.2021 23:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 23:52
Katar'dan Gazze'de atık su istasyonu ve su kuyusu projelerine 478 bin dolarlık destek

Katar Hayır Kurumu, Filistin Su İdaresi ile Gazze'de atık su istasyonlarının onarımı ve iki su kuyusu açılması konusunda anlaşma imzaladı.

Katar Hayır Kurumu, Filistin Su İdaresi ile Gazze'de atık su istasyonlarının onarımı ve iki su kuyusu açılması konusunda anlaşma imzaladı.

Katar Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Su İdaresi ile imzalanan anlaşma çerçevesinde Gazze'de maliyeti 478 bin dolar olan atık su istasyonlarının bakım ve onarımıyla ilgili üç projenin hayata geçirileceği ve iki su kuyusu açılacağı belirtildi.

Açıklamada, açılacak su kuyularından Gazze'de 4 bin kişiye hizmet sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Katar Hayır Kurumunun Gazze Ofis Müdürü Muhammed Ebu Halub da anlaşmanın hedefinin Gazze'deki Filistinlilere sunulan hizmetin kalitesinin artırılması olduğunu dile getirdi.

Filistinli yetkililer, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle gerekli drenaj ekipmanlarının Gazze'ye getirilemediğini ve yağmur sularının kentte büyük zorluklara sebep olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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