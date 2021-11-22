Katar'dan, düşük gelirli ülkelerin aşıya erişimi için 10 milyon dolarlık katkı

Katar, düşük gelirli ülkelere adil ve sürdürülebilir aşı erişimini desteklemek için Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakına (GAVI) 10 milyon dolarlık bağışta bulunacağını belirtti.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar Kalkınma Fonu ile GAVI arasında, düşük gelirli ülkelerin aşıya erişimini sağlamak için yürütülen çabaların desteklenmesi için bir anlaşma imzalandı.

Katar Kalkınma Fonu Projeler Genel Müdür Yardımcısı Misfir eş-Şehvani, yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın amacının, fakir ülkelere, aşılama yoluyla korunmanın mümkün olduğu hastalıklara karşı maddi destek sağlamak olduğunu dile getirdi.

Şehvani, Katar'ın söz konusu anlaşmayla 2021-2025 yılları arasında GAVI'nın programlarını desteklemek için 10 milyon dolar yardımda bulunmayı taahhüt ettiğini aktardı.

GAVI'de Kaynak Mobilizasyonu, Özel Sektör Ortaklıkları ve Yenilikçi Finans Departmanı Genel Müdürü Marie-Ange Saraka-Yao ise Katar Kalkınma Fonu'nun gelecek 5 yıl içinde aşıya ulaşımı kolaylaştıracak bu yardımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet