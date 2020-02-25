Katar'dan Cenevre'deki BM oturumunda "Katar ablukasının insan hakları ihlallerine neden olduğu"...

25.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:46

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Lulva el-Hatır, bazı Arap ülkelerinin 2017'den bu yana Katar'a uyguladığı ablukanın yansımalarının insan hakları ihlallerine neden olduğunu söyledi.

Bakanlığın resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 43. BM İnsan Hakları Konseyi Oturumu'nda konuşan Hatır, bu yansımaların ibadet, eğitim ve seyahat özgürlüğünün yanı sıra temel özgürlükler konusunda da görüldüğünü belirtti.

Hatır, "İhlallerin, Katar vatandaşlarını etkilemesi gerçekten endişe verici. Sadece Katarlı olmaları nedeniyle vatandaşlarımızın hedef alınmaları, her türlü ayrımcılığı yasaklayan uluslararası insan hakları sözleşmesi başta olmak üzere tüm insan hakları beyannamelerini doğrudan ihlal anlamı taşıyor." dedi.

ABD'nin sözde barış planı İsrail'in Filistin'deki ihlallerini artırıyor

Konuşmasında Filistin konusuna da değinen Hatır, Filistin davasının ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği sözde barış planı gibi birçok tek taraflı karar ve proje tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Hatır, sözde barış planının uluslararası yasalar ile kabul edilen anlaşmalara aykırı olduğunu ve Filistin'deki ihlalleri konusunda İsrail'i teşvik ettiğini dile getirdi.

Trablus saldırılarında Hafter'e adeta siyasi bir şemsiye açıldı

Konuşmasında Suriye ve Libya konularına da değinen Hatır, Suriye halkının yaşadıklarının Filistin halkının yaşadıkları kadar trajik olduğunu vurguladı.

Hatır, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, başta İdlib olmak üzere Suriye'nin kuzeybatısında yaptıklarının, yaklaşık bir milyon insanın sığınmacı durumuna düşmesine neden olduğunu belirtti.

Uluslararası toplumun Libya konusunda takındığı çifte standart karşısında şaşkınlık duyduğunu dile getiren Hatır, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin düzenlediği saldırılar karşısında sessiz kalındığını ve Trablus saldırılarında Hafter'e adeta siyasi bir şemsiye açıldığını ifade etti.

Hatır ayrıca Libya'daki tüm tarafların askeri çözümün mümkün olmadığını anlaması ve çatışmalara son vererek Suheyrat Anlaşması'nın temel alındığı siyasi bir müzakere sürecine girmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki insan hakları konularının masaya yatırılacağı BM İnsan Hakları Konseyi'nin 43'üncü oturumu 20 Mart'ta sona erecek.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: AA