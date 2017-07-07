Katar'dan "Ambargo Mağduru Öğrenciler" İçin Çağrı

Katar, Arap Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonuna (ALESCO), ambargodan etkilenen öğrenciler meselesinin çözümü için harekete geçme çağrısında bulundu.



Katar'ın Tunus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Saad Nasır el-Hamidi'nin ALESCO Genel Müdürü Muhammed Abdulbari el-Kudsi ile bir araya gelerek Katar Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Muhammed bin Abdulvahid el-Hamadi'nin mesajını ilettiği ifade edildi.



Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de okuyan Katarlı öğrenciler ile Katar'da eğitim gören bu dört ülke vatandaşları için ALESCO'ya harekete geçme çağrısında bulunulan mesajda, "öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmesi" için çözüm üretilmesi talep edildi.



Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yönetimlerinin Katar Büyükelçilerini geri çekme ve hava ile deniz sahasını Katar'a kapatma kararı ile başlamıştı.



Ambargo uygulayan bu dört ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi yöneltmişti. Doha yönetiminin bu talep listesine cevabını iletmesinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen 4 ülkenin dışişleri bakanları, Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik ablukanın süreceğini açıklamıştı.