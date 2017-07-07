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Katar'dan 'Ambargo' Açıklaması

Katar, ülkesine ambargo uygulayan dört ülkenin son günlerde yaptıkları açıklamaları esefle karşıladığını belirtti.

Katar'dan 'Ambargo' Açıklaması

Katar, ülkesine ambargo uygulayan dört ülkenin son günlerde yaptıkları açıklamaları esefle karşıladığını belirtti.

Kaynak: Dunya.com