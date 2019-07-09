Katar'dan "Afganistan İçi Diyalog Konferansı başarılı oldu" açıklaması

Katar, Afganistan İçi Diyalog Konferansı'nın başarılı olduğunu belirterek, tarafların ortak sonuç bildirgesi yayınlamasını "barış yolunda atılan ilk adım" olarak değerlendirdi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar ve Almanya'nın girişimiyle düzenlenen konferans, Katar Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele ve Anlaşmazlıklarda Arabuluculuk Özel Temsilcisi Mutlak el-Kahtani ile Almanya'nın Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi Markus Potzel'in konuşmalarıyla sona erdi.

Katarlı Özel Temsilci Kahtani, Afgan toplumunun tüm taraflarını temsil eden 60'tan fazla kişiyle bir araya geldiğini, bunlar arasında kadınlar, Taliban temsilcileri ve hükümet yetkililerinin de bulunduğunu kaydederek bu kişilerin ülkedeki anlaşmazlığı bitirme yollarını görüşmek üzere ülkesini düşünen Afganlar olarak bir araya geldiğini ifade etti.

"Uzun yürüyüşler hep bir adımla başlar"

"Barışın ilk adımı olarak ortak bir açıklamaya varabilmiş olmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Katar'daki görüşmelere verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." diyen Kahtani, atılan bu adımın önemi konusunda herkesin hemfikir olduğunu belirtti.

Kahtani, "Uzun yürüyüşler hep bir adımla başlar." dedi.

"Afganistan'da şiddeti bitirme yolunda ilk adım"

Almanya'nın Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi Markus Potzel de "Konferansın başarısı, Afganistan'da şiddeti bitirme adımlarının ilki olması." dedi.

Potzel ayrıca konferansa katılan tarafların ortak bir sonuç bildirgesi yayınlamış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sonuç bildirgesi

Katar'ın başkenti Doha'da pazar günü başlayan ve dün akşam sona eren Afganistan İçi Diyalog Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, konferansa katılan tüm tarafların "Afganistan'da sürdürülebilir barışın, sadece kapsamlı Afgan görüşmeleri yoluyla gerçekleşebileceği" konusunda anlaştığı belirtildi.

Afganistan'ın bir İslam devleti ve tüm farklı ırkların vatanı olduğu ifade edilen bildirgede, Afganistan'ın başka savaşlara girmekten kaçınmasının önemine vurgu yapıldı.

"Etkili Afgan müzakerelerinin yapılabilmesi için krizin taraflarının, tehditlerden, intikamdan ve sözlü saldırılardan kaçınması, toplantılarda diyalog dilini öncelemesi ve çatışmaları kızıştırmaması gerekiyor." denilen bildirgede, Doha'da yapılan barış görüşmelerine destek verildiği aktarıldı.

Barış için belirlenecek yol haritasının, 6 şart üzerine inşa edilmesi gerektiği kaydedilen bildirgede, bu şartlar "kapsamlı barışı uygulamak için devlette İslami düzeni tesis etmek", "tüm bu maddeleri başarıyla uygulamaya koyarak barış sürecini başlatmak", "barış anlaşmasının uygulanışını takip etmek", "Afgan halkının yararına olacak şekilde tüm önemli kurumların reforme edilmesi", "barış anlaşması sonrası dönemde donör ülkeleri desteklemek", "komşu ve bölge ülkelerinin Afganistan'ın içişlerine müdahale etmemesi ve bunun güvence altına alınması" şeklinde sıralandı.

Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolünde olan Afganistan, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesine ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanmış ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Kaynak: AA