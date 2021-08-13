Katar'dan Afganistan'daki taraflara ateşkes çağrısı
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Katar'dan Afganistan'daki taraflara ateşkes çağrısı

Katar'dan Afganistan'daki taraflara ateşkes çağrısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Afganistan'daki tüm kesimlere "ateşkes ve siyasi çözüme varmak için çaba sarf etmeleri" çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Afganistan'daki tüm kesimlere "ateşkes ve siyasi çözüme varmak için çaba sarf etmeleri" çağrısında bulundu.

Al Sani, Afganistan'daki barış sürecine ilişkin başkent Doha'da düzenlenen uluslararası toplantılar sonrası, Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Katar Dışişleri Bakanı, Afganistan'daki taraflara en kısa zamanda kapsamlı ateşkese ve siyasi çözüme ulaşmak için çabaları artırma ve karşılıklı güven inşa etme adına daha fazla adım atma çağrısında bulundu.

Al Sani ayrıca Doha'daki uluslararası toplantının olumlu sonuçlarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Katar'daki Afganistan görüşmeleri

Doha'da 10 Ağustos'ta Afganlar arası müzakerelerdeki son durumu görüşmek üzere ABD, Çin, Özbekistan, Pakistan, İngiltere, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenmişti.

Aynı şekilde dün de yine Doha'da Afganistan'daki barış sürecini görüşmek üzere Katar, Almanya, Hindistan, Norveç, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, ABD ve BM'den temsilcilerin katılımıyla bir toplantı yapılmıştı.

Toplantı sonrası yayımlanan sonuç bildirgesinde, Afgan hükümeti ve Taliban'a şiddeti durdurmaları çağrısında bulunulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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