Katar'dan "ablukanın Körfez halkı ve Körfez İşbirliği Konseyi'ne zarar verdiği" açıklaması
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Katar'dan "ablukanın Körfez halkı ve Körfez İşbirliği Konseyi'ne zarar verdiği" açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesine uygulanan ablukanın Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) ve Körfez halkına zarar verdiğini belirtti.

Katar'dan
05.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:21

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesine uygulanan ablukanın Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) ve Körfez halkına zarar verdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Bin Abdurrahman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "KİK'e ve Körfez halkına zarar veren ve yanıltıcı bir kampanya ile başlayan haksız ablukanın yıldönümünde, duruşundan taviz vermeyen Katar halkını selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Son dönemde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yanı sıra bölgesel ve uluslararası birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Bin Abdurrahman, "Halkımızı korumak ve zorluklara karşı birlikte mücadele etmek için KİK'i iş birliği halinde görmek daha faydalı olurdu." cümlesini kullandı.

Hikmet ve aklın hakim olması yerine ne yazık ki kutuplaşmanın halen devam ettiğini kaydeden Bin Abdurrahman, Körfez krizinin çözümüne yönelik herhangi bir adımın atılmadığını belirterek, "Krize yönelik ülkelerin tutumunda bir değişiklik yok. Abluka uygulayan ülkeler diyaloğa hazır oldukları sürece biz de hazırız." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz KİK üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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