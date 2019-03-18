Katar'dan 6 sektöre davet

Katar'ın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini artırmak istediğini ifade eden Katar Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi, "Yatırım yapmak isteyen herkese açık bir ekonomimiz var. Türk şirketleri için enerji, savunma, eğitim, emlak, inşaat ve medikal turizm gelecek vaat ediyor" dedi. (Yeşim Ardıç)