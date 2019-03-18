Katar'dan 6 sektöre davet
Katar'ın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini artırmak istediğini ifade eden Katar Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi, "Yatırım yapmak isteyen herkese açık bir ekonomimiz var. Türk şirketleri için enerji, savunma, eğitim, emlak, inşaat ve medikal turizm gelecek vaat ediyor" dedi.
Katar'ın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini artırmak istediğini ifade eden Katar Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi, "Yatırım yapmak isteyen herkese açık bir ekonomimiz var. Türk şirketleri için enerji, savunma, eğitim, emlak, inşaat ve medikal turizm gelecek vaat ediyor" dedi. (Yeşim Ardıç)
Kaynak: Dunya.com