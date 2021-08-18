Katar'dan 4 yerel bankanın sermayesinin tamamına yabancıların sahip olabilmesine onay

Katar hükümeti yabancıların da 4 yerel bankanın sermayesine yüzde 100 sahip olabilmesine onay verdiğini duyurdu.

Katar hükümeti yabancıların da 4 yerel bankanın sermayesine yüzde 100 sahip olabilmesine onay verdiğini duyurdu.

Katar resmi ajansı QNA'ya göre, Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu onayın Qatar National Bank Group, Qatar Islamic Bank, Commercial Bank ve Masraf Al Rayan'ı kapsadığı belirtildi.

Ekonomik faaliyetler konusunda Katar vatandaşı olmayanların sermaye yatırımlarının düzenlenmesine ilişkin kanunda değişiklik yapıldığına işaret edilen açıklamada, böylece daha önce yüzde 49'la sınırlandırılan yabancı pay oranının yüzde 100'e yükseltilmesinin onaylandığı kaydedildi.

Bakanlar Kurulu, nisan ayında da Katar Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören anonim şirketlerin sermayesinin yüzde 100'üne yabancıların sahip olmasının önünü açan bir yasa tasarısına onay vermişti.

Katar'da yabancılara mülkiyet imkanlarının artırılması, petrol dışı sektörlerde dış yatırımcıları ülkeye çekme ve ekonomide çeşitlilik sağlama hedefli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız