Katar'dan 292 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi
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Katar'dan 292 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Katar'daki 292 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

26.04.2020 23:53 | Son Güncelleme: 26.04.2020 23:55
Katar'dan 292 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Katar'daki 292 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Türk Hava Yolları uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 3'ü bebek 292 Türk vatandaşı, uçakta gerçekleştirilen sağlık ve pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen otobüslere alındı.

Yolculardan bir kişi yüksek ateş nedeniyle Kovid-19 şüphelisi olarak ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İş Gören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer vatandaşlar, 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri Manisa'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna götürüldü.

Katar'dan 292 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Kaynak: AA

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