Katar'daki Türk Büyükelçiliğinde Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Katar'daki Türk Büyükelçiliğinde Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

08.03.2021 22:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:48
Katar'daki Türk Büyükelçiliğinde Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapılarını kadınlara açtı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapılarını kadınlara açtı.

Büyükelçi Mustafa Göksu ve eşi Kübra Göksu, "Açık Kapı Günü" adı verilen etkinlik kapsamında 50 kadın misafiri ağırladı.

Etkinliğe Türk kadınların yanı sıra Meksika'nın Doha Büyükelçisi Garciela Gomez Garcia ile Katar Finans Merkezi İş Geliştirme Müdürü Şeyha el-Anud Al Sani de katıldı.

Büyükelçi Göksu etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, Türk kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Toplumun ilerlemesinde kadının oynadığı rolün önemine işaret eden Göksu, Türk kadınının eğitim, sanat, ekonomi, siyaset gibi farklı alanlarda varlık göstermesi gerektiğini vurguladı.

Etkinliğe katılan kadınlar ise Katar'daki çalışma sektöründe yaşadıkları tecrübeleri aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Murat Kurum Mehmet Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katar'daki Türk Büyükelçiliğinde Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 22:48:38. #1.15#
title