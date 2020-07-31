Katar'daki Türk Birliği'nde bayramlaşma programı

Bayramlaşma programından detaylar Katar'ın başkenti Doha'daki Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi.
31.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:34
Bayramlaşma programından detaylar Katar'ın başkenti Doha'daki Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi. Program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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