Katar'daki Türk Askerleri Arapça Eğitimini Tamamladı
Katar'daki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı 99 askeri personel, Arapça eğitimini tamamladı.
Katar'daki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı 99 askeri personel, Arapça eğitimini tamamladı.
Katar Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, TSK'den 99 askeri personelin 3 Aralık 2018'de başladıkları yoğunlaştırılmış Arapça eğitimini 27 Şubat'ta tamamladığı belirtildi.
Kursun bitiş törenine Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Enstitüsü Diller Okulu Müdürü Muhammed eş-Şehvani ile TSK ve Katar Silahlı Kuvvetlerinden yetkililer katıldı.
Türk güçleri, Katar ile Türkiye arasında 19 Aralık 2014'te imzalanan anlaşma kapsamında Katar'daki Tarık bin Ziyad Askeri Kışlası'nda konuşlandırılmıştı.
Kaynak: AA