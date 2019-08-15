Katar'daki stadyumlarda Dünya Kupası hazırlıkları sürüyor

15.08.2019 11:17

Katar'daki 40 bin koltuklu Lusail Iconic Stadyumu'nda beton yapısındaki onarım işlemleri tamamlandı.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi ülkedeki statlarda çalışmalar sürüyor. Çin'in lider inşaat makinesi üreticisi XCMG, maçların oynanacağı stadyumlardan biri olan Lusail Iconic Stadyumu'nda beton yapısında gerçekleştirilen renovasyon işlemlerinin (aslına uygun olarak onarmak) tamamlandığını duyurdu. Toplam 330 farklı tipte XCMG ekipmanı kullanılan çalışmanın 2020 sonunda tamamlanması öngörülüyor.

XCMG'nin Katar'daki temsilcisi olan AHA Genel Müdürü George Annich konuya ilişkin, "XCMG ürünleri, düzenleyiciler tarafından belirlenen hedefleri, pahalı satış sonrası ücretler olmadan makul ücretler karşılığında kusursuz bir şekilde gerçekleştirebilmektedir" dedi.

XCMG, 2022 FIFA Dünya Kupası Stadyumu projesiyle birlikte 2013 yılından beri "Kuşak ve Yol" ülkelerindeki piyasalarda önemli faaliyetler gerçekleştirdi.

Özbekistan, Malezya, Polonya ve Kazakistan'da beş ortak girişime ve montaj tesislerine sahip olup tüm "Kuşak ve Yol" ülkelerinde 67 adet distribütöre, 72 yabancı yedek parça merkezine, sekiz adet bağlı şirkete, 13 yerli ofise, 300'den fazla servis istasyonuna ve 155 yedek parça istasyonuna sahip olan şirket, iki adet pazarlama şirketi, dört temsilcilik ofisi, on ana distribütör ve 16 adet servis ve yedek parça istasyonu açmayı planlıyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jiansen Liu, "XCMG, Kuşak ve Yol Girişimi ülkelerinde Katar 2022 Dünya Kupası Stadyumu gibi altyapı projelerini aktif olarak desteklemektedir. Sadece gelişim fırsatlarını yakalamakla kalmayıp aynı zamanda "Kuşak ve Yol" ülkelerindeki ekonomik gelişime yardımcı olmak amacıyla sosyal sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA