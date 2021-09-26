Katar'daki parlamento seçimlerinin katılımcı demokrasiyi güçlendirmesi bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Katar'daki parlamento seçimlerinin katılımcı demokrasiyi güçlendirmesi bekleniyor

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar'da 2 Ekim'de yapılacak Şura Meclisi (parlamento) seçimleri için aday olan isimler, bu seçimlerin, halkı karar alma sürecine dahil edeceğini ve Körfez'de örnek alınacağını düşünüyor.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Katar'da 2 Ekim'de yapılacak Şura Meclisi (parlamento) seçimleri için aday olan isimler, bu seçimlerin, halkı karar alma sürecine dahil edeceğini ve Körfez'de örnek alınacağını düşünüyor.

Ülke genelinde toplam 30 bölgede gerçekleştirilecek seçimlerde 30 koltuk için 28'i kadın 284 aday yarışıyor.

10. Bölge adaylarından Nasır Hasan Ferac el-Ensari, AA muhabirine, "Seçilecek parlamento vatandaş ile devlet arasında bir köprü olacak ve halkın çoğu mevcut durumu geliştirmek için ona güveniyor." dedi.

İster aday ister seçmen olsun, tüm vatandaşların büyük bir sosyal etkileşim içinde olduğunu vurgulayan Ensari, seçilecek olan bu ilk Şura Meclisi'nin gelecek seçimler için bir dayanak olacağını dile getirdi.

Katar'daki parlamento seçimlerinin katılımcı demokrasiyi güçlendirmesi bekleniyor

Katar'daki parlamento seçimlerinin katılımcı demokrasiyi güçlendirmesi bekleniyor

Katar'daki parlamento seçimlerinin katılımcı demokrasiyi güçlendirmesi bekleniyor

Katar'daki parlamento seçimlerinin katılımcı demokrasiyi güçlendirmesi bekleniyor
AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Oğuzhan Koç Burak Yamantürk
Spor Mehmet Topal Nihat Özdemir Bülent Uygun Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Şenol Güneş Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Katar'daki parlamento seçimlerinin katılımcı demokrasiyi güçlendirmesi bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 17:33:49. #1.17#