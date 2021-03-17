Katar'daki güvenlik ve sivil savunma fuarında Türk şirketleri göz kamaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Katar'daki güvenlik ve sivil savunma fuarında Türk şirketleri göz kamaştırdı

17.03.2021 20:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:03
Katar'daki güvenlik ve sivil savunma fuarında Türk şirketleri göz kamaştırdı

Katar'da iç güvenlik ve sivil savunma alanında düzenlenen Milipol Qatar fuarına katılan Türk şirketlerin ürünleri büyük beğeni topladı.

Katar'da iç güvenlik ve sivil savunma alanında düzenlenen Milipol Qatar fuarına katılan Türk şirketlerin ürünleri büyük beğeni topladı.

Katar'da 15 Mart'ta başlayan ve bugün sona eren fuara Türkiye'den Nurol, Desan, Ares ve Yonca-Onuk şirketleri katıldı.

Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara katılımlarının, Katar devletiyle gerçekleştirdikleri başarıyı tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledi.

Katar'da 2009'dan beri faaliyet gösterdiklerini kaydeden Alanç, "Ürünlerimizi Katar Sahil Güvenlik güçlerine tedarik etmeye başladık. Katar İçişleri Bakanlığının bu alanda en büyük tedarikçilerinden biri olduk ve ilişkimiz dostluğa ve ortaklığa dönüştü." dedi.

Teslimat sonrası bakım ve tamir hizmetlerinin de devam ettiğini belirten Alanç, uzmanların yanı sıra ziyaretçilerin de beğenisini kazanan en önemli ürünlerden birinin silahlı uzaktan kumandalı tekne olduğunu aktardı.

Alanç, başarılarını kanıtlayan ürünlerinin Bahreyn ve Umman gibi diğer ülkelerde de tercih edildiğini dile getirdi.

Nurol Makina İş Geliştirme Uzmanı Murat Erenoğlu da ürettikleri araçların mükemmel hareket kabiliyetinin yanı sıra mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlama özelliğiyle öne çıktığını ifade etti.

Fuarda sergiledikleri Ejder Toma isimli zırhlı aracın Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika'da birçok ülkede yaygın olarak satıldığına dikkati çeken Erenoğlu, güvenlik güçlerinin kullandığı bu aracın toplumsal olayları yatıştırmada diğer araçlara göre daha yüksek koruma ve hareket kabiliyetine sahip olduğuna işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Deniz Çakır Hülya Avşar Türkan Şoray Ezgi Eyüboğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Aykut Kocaman Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katar'daki güvenlik ve sivil savunma fuarında Türk şirketleri göz kamaştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 21:03:58. #1.14#
title