Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
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Hükümet, Katar, Güncel

Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde eğitime ara verildi.

09.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:16
Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde eğitime ara verildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Devleti Hükümet İletişim Ofisi, özel ve devlete ait eğitim kurumlarının tamamında eğitimin yarından itibaren askıya alınacağını duyurdu.

Eğitime ikinci bir duyuruya kadar ara verildiği ve bu adımın öğrencilerin güvenliği ve koronavirüs tedbirleri kapsamında atıldığı kaydedildi.

Katar'da koronavirüs vakası 18'e yükseldi

Öte yandan Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişinin daha salgına yakalandığını açıkladı.

Bakanlık, virüs tespit edilenlerin sayısının son vakalarla birlikte 18'e yükseldiğini kaydetti.

Katar, 27 Şubat'ta yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmiş, ilk Kovid-19 vakası da 28 Mart'ta tespit edilmişti.

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Kaynak: AA

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Manşet

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