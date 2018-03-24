Katar'da Yatırım Yapmaya Yönelik Ciddi Talepler Var"

Katar Finans Merkezi İş Geliştirme Direktörü Sheikha Alanoud Al-Thani, "Mülkiyet hakları, ruhsat alınması ve vergilendirmeye yönelik sağladığımız kolaylıklar dolayısıyla sadece Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden Katar'da yatırım yapmaya yönelik ciddi talep var." dedi.

Al-Thani, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ndeki, Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in yönettiği "Girişimciliğin Yarını" oturumunda, girişimcilik hayatına üniversitede başladığını, ilk işinin felaketle sonuçlandığını anlattı.

Al-Thani, hayatın ne kadar rekabetçi bir ortam olduğunu anladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Girişeceğiniz işte doğru becerili insanları bulmanız gerekiyor. Aklınızda da net bir fikriniz olması gerekiyor ki piyasaya iyi bir şekilde nüfuz edebilesiniz. İşte girişimcilerin buna bakması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda dünya da aslında bunu istiyor. Yani gerçek olamayacak bir şeyi gerçeğe dönüştürmek girişimciliğin özünde var. Tabii kendinize güvenin de olması lazım. Özellikle statükoyu takip etmekten ziyade girişimcilerin biraz daha geleneksel ve endüstriyel kalıpların çıkması gerekiyor. İşte tam o noktada inovasyon ve yenilik süreci dahil oluyor.

Tabii ki girişimcilikte dar boğazlar, sıkıntılar kaçınılmaz olacaktır fakat girişimcilerin de başarısız olmaya hazır olmaları lazım. Hayattan dersler çıkarmaları gerekiyor. Böylelikle yeni yeni şeyler deneyebilirler, daha faydalı, başarılı olabilirler."

"Muazzam fırsatlar var"

Başarılı bir girişimcinin işletmeyi yönetirken bazı yol haritaları çıkarması gerektiğini vurgulayan Al-Thani, "Gelecekle ilgili Katar'da özellikle Dünya Kupası ve 2030 hedefleriyle ilgili çok fazla yatırım yapılıyor. Piyasada aslında 200 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Katar'da ekonomiyi çeşitlendirmekle alakalı ciddi bir vizyon var. Kamu hukuku dahilinde Katar Finans Merkezi, düzenleyici çerçeveyi girişimci dostu bir hale getirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Al-Thani, Katar Finans Merkezi'nin sıçrama tahtası görevi yürüttüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Mülkiyet hakları, ruhsat alınması ve vergilendirmeye yönelik sağladığımız kolaylıklar dolayısıyla sadece Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden Katar'da yatırım yapmaya yönelik ciddi talep var. Katar Finans Merkezi'nde siz tıpkı bir Katar şirketiymiş gibi muamele görüyorsunuz. Sponsor ya da Katarlı bir ortak bulmanıza gerek yok. Mülkiyetin ne kadarı sizde olacak onu da seçebiliyorsunuz. Muazzam fırsatlar var. Katar'da iş yapan her bir şirket onlara sunduğumuz fırsatlardan yararlanabilir ve gelişmekte olan İran, Pakistan, Kuveyt, Irak, Türkiye gibi pazarlara da açılabilirler. Bir sıçrama tahtası olarak bizi kullanabilirler."

Girişimciliğin sadece girişimcilerin hatalarıyla başarısızlığa uğramayacağına dikkati çeken Al-Thani, "Piyasada riskler vardır. Hükümetten, özel sektörden, eğitimsel konulardan kaynaklı. Tüm bunları da geliştirmek lazım ki girişimciler başarılı olabilsin. Katar'da ve pek çok Arap ülkesinde hep petrole ve doğalgaza güvenirler. Artık bunu kırmaya çalışıyoruz. Özel sektör bunu değiştirmek istiyorsa yatırım alması lazım, bu da girişimcilikle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.