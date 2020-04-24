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Katar'da yapılacak fabrikanın temeli, Bartın'da atılıyor

Bartın'da faaliyet gösteren çelik konstrüksiyon firması, ürettiği malzemeleri fabrika yapımında kullanılmak üzere Katar'a ihraç ediyor.

24.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:10
Katar'da yapılacak fabrikanın temeli, Bartın'da atılıyor

Bartın'da faaliyet gösteren çelik konstrüksiyon firması, ürettiği malzemeleri fabrika yapımında kullanılmak üzere Katar'a ihraç ediyor.

Bartın Özel Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Çelikerler konstrüksiyon firması, 1999 depremlerinin ardından artan çelik minare, kubbe ve cami imalatının yanı sıra, hafif çelik yapılar ve prefabrik konut imalatına da başladı.

Firmanın genel müdürü Ramazan Çeliker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beşinci kuşak olarak 200 metrekarelik atölyede başladıkları demircilik işinde, bugün dünyanın dört bir yanına çelik konstrüksiyon, çelik minare ve hafif çelik yapı ihracatı yapan şirkete dönüştüklerini söyledi.

Son yıllarda çelik yapılara talebin arttığını ve kendilerinin de 2016 ve 2017'de çelik sektörüne yaklaşık 20 milyon lira yatırım yaptıklarını ifade eden Çeliker, şöyle konuştu:

"200 metrekarelik atölyede başladığımız demircilik işinde bugün 25 bin metrekarelik alanda ihracat yapan bir şirkete dönüştük. İlk ihracatımız İsviçre'ye minare ile olmuştu. Bunun yanı sıra Tataristan, Sudan, Almanya, Dubai ve Danimarka'ya minareler gönderdik. Yine Irak, Bağdat, Azerbaycan, Kuveyt ve Katar'a çelik konstrüksiyon ile prefabrik yapılar gönderdik Ülkemizin 2018 ve 2019'da yaşadığı zor günlerde firmamız da sıkıntı yaşadı ancak aldığımız tedbirlerin yanı sıra hükümetimizin ekonomi üzerindeki iyi yönetimi ve Cumhurbaşkanımızın da dirayetli duruşuyla bu günleri atlattık."

- "Devletimiz de bu salgın krizini çok iyi yönetiyor"

Çeliker, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak bir fabrikanın çelik konstrüksiyon malzemelerini ürettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Katar'da kurulacak fabrikanın yapı malzemelerinin ilimizden ve ülkemizden karşılanması ve burada projelendirilmesi bizim için gurur kaynağı olmuştur. Yaklaşık 11 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak fabrikanın yapı malzemelerinin imalatı 40 gün sürdü. İzmit Limanı'ndan gemiyle Doha'ya gidecek ve montajı yapılacak. Yaklaşık bin tonluk bir sevkiyatımız olacak. Özellikle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de baş gösteren koronavirüse rağmen bu ihracatı yapıyoruz. Devletimiz de bu salgın krizini çok iyi yönetiyor. Biz de bu noktada devletimizin öngördüğü ilkeler dahilinde çalışanlarımız, tedarikçilerimizle tüm kurallara uyarak, tedbirlerimizi alarak üretime devam ediyoruz. İnşallah şu günleri atlattığımızda biz ülkemizin lider ülke olacağını da inanıyoruz. Yaptığımız görüşmeler, aldığımız işlerden bunu görebiliyoruz."

Çeliker, yine yurt içinde de şu anda 4 bin ve 5 bin metrekarelik fabrika için çelik yapı çalışmalarını sürdürdüklerini de belirterek, mücadele gerektiren bir süreçten geçerken ülke ekonomisinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu bildiklerini, kendilerinin de üretim ve ihracat odaklı çalışarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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