Katar'da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 929 kişi yükseldi Katar Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla son 24 saatte koronavirüs hasta sayısının 929 kişi artarak toplamda 10 bin 287 olduğunu açıkladı.

Katar Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla son 24 saatte koronavirüs hasta sayısının 929 kişi artarak toplamda 10 bin 287 olduğunu açıkladı. Vaka sayısının yükselmesine rağmen bugüne kadar sadece 10 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Katar Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar toplamda 82 bin 289 kişinin test edildiğini, 10 bin 287 kişinin koronavirüs olduğunu ifade etti. Günlük hasta sayısının hızla artmasına rağmen sadece 10 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA