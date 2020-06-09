Katar'da son 24 saatte 1,721 kişi daha koronavirüse yakalandı Katar'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükselirken vaka sayısı son 24 saatte 1,721 oldu.

Katar'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükselirken vaka sayısı son 24 saatte 1,721 oldu.

Ülkede virüs sebebiyle can kaybı 62 olurken, virüs vaka sayısı ise 71 bin 879 oldu. Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı ise 47 bin 569 olarak raporlandı.

Kaynak: DHA