Katar'da son 24 saatte 1,716 kişi daha koronavirüse yakalandı Katar'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ye yükselirken vaka sayısı son 24 saatte 1,716 oldu.

Katar'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ye yükselirken vaka sayısı son 24 saatte 1,716 oldu.

Ülkede virüs sebebiyle can kaybı 66 olurken, virüs vaka sayısı ise 73 bin 595 oldu. Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı ise 49 bin 413 olarak raporlandı.

Kaynak: DHA