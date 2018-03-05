Katar'da "Rusya'nın Ortadoğu Politikası" Sempozyumu

Katar'ın başkenti Doha'da, "Rusya'nın Ortadoğu Politikası... Barış Yapmak mı? Çatışmaları Artırmak mı?" temasıyla düzenlenen sempozyumda, Rusya'ya halkların yanında yer alma çağrısı yapıldı.

Doha Yüksek Araştırmalar Enstitüsünün, Rusya'nın en büyük araştırma merkezlerinden biri olan Moskova Yüksek Ekonomi Okulunun iş birliğiyle düzenlediği sempozyuma katılan konuşmacılardan Doç. Dr. İbrahim Freyhat, Rusya'nın bölgedeki rolünün Arap kamuoyu için sorun teşkil etmeye başladığını söyledi.

Rusya'nın imajının, Suriye'de Beşşar Esed, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Libya'da Halife Hafter'e destek vermekle ilişkilendirildiğini belirten Freyhat, "Rusya'nın, çatışmada kilit tarafları dışarda bırakmak suretiyle izlediği yöntem ve politika, bölgedeki mücadeleleri daha karmaşık hale getirdi ve sorunları büyüttü." dedi.

İbrahim Freyhat, Rusya'nın Suriye'deki çatışmayı sonlandırmak ve bir tarafın diğerine galip gelmesi şeklinde değil de çatışmanın taraflarının tamamını kapsayacak siyasi çözümler üretmek için hala elinde fırsat olduğunu dile getirerek, "Rusya, Suriye'de yıktıklarını yerine koyabilir." diye konuştu.

Arap İnceleme ve Politika Araştırmaları Merkezi Genel Müdürü Muhammed el-Mısri de yapılan anketlerde Arap vatandaşlarının büyük kısmının, Rusya'nın bölgede olumusuz rol oynadığı yönünde görüş beyan ettiğini kaydetti.

Mısri, anketlerde ortaya çıkan "en tehlikeli" sonucun, "Arapların, son 5 sene içinde Rusya'ya karşı aldığı tavrın, 1948'den bu yana ABD'nin bölgedeki politikalarına karşı aldığı tavırla aynılaşması" olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya'daki Doğu Araştırmaları Enstitüsünden Prof. Andrey Korotayev ise Rusya'nın dış politikasının, "aynı anda hem barış yapıcı hem de çatışmaları artırıcı" şeklinde olduğunu savundu.

Korotayev, bu durumun, büyük devletler de dahil olmak üzere bölgedeki tüm başrol oyuncularının dış politikaları için geçerli olduğunu ifade etti.

Rus-Arap ilişkileri uzmanı Muhammed el-Hamze de Vladimir Putin'in 2000'de iktidara gelişiyle "pragmatist" ve Rusya'yı yeniden büyük bir güç olarak sahaya döndürmeyi amaçlayan yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Hamze, Rusya'nın çıkarını totaliter rejimlerde değil, bölge halklarının dostluğunda araması gerektiğine de işaret etti.