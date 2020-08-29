Katar'da mücevher mağazasını soyan hırsız İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
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Katar'da mücevher mağazasını soyan hırsız İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

KATAR'ın başkenti Doha'da bir mücevher mağazasından 300 bin dolar değerinde hırsızlık yaptıktan sonra Türkiye'ye kaçan Tunuslu M.B., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Katar'da mücevher mağazasını soyan hırsız İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
29.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:52

KATAR'ın başkenti Doha'da bir mücevher mağazasından 300 bin dolar değerinde hırsızlık yaptıktan sonra Türkiye'ye kaçan Tunuslu M.B., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Katar'ın başkenti Doha'da dün bir Türk kuyumculuk firmasına ait mağazada yaşanan hırsızlık olayı İstanbul'da çözüldü. Edinilen bilgilere göre, ünlü mücevher mağazasından hırsızlık yapan ve Tunus uyruklu olduğu belirlenen şüphelinin İstanbul'a geleceği ihbarını alan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Katar'dan gelen tüm uçakları ve yolcularını takibe alan polis, yaptığı inceleme sonucunda Tunus vatandaşı olduğu belirlenen M.B. nin Katar Havayolları'na ait Doha-İstanbul seferini yapan uçakta olduğunu tespit etti. 

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA POLİSTEN KAÇAMADI

Uçağın saat 16.30 sıralarında inişinin ardından polis ekipleri Tunuslu yolcuyu ve  beraberindeki valizleri incelemeye aldı. Yapılan kontrollerde şüphelinin üzerinden ve valizlerinden 56 bin 500 Katar Riyali, 5 bin 300 Amerikan  Doları ile mücevher firmasına ait 4  adet altın bileklik, 13 adet kolyenin yanı sıra çeşitli modellerde 17 adet güneş gözlüğü, 5 adet kol saati, 4 adet çeşitli markalarda cep telefonu ve kulaklık, iki karton elektronik sigara cihazı bulundu. 

TUNUSLU YOLCU TUTUKLANDI

Bunun üzerine suçunu itiraf eden Tunuslu yolcu, savcılığa sevkinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Öte yandan Tunuslu yolcuda bulunan para ve değerli eşyalar yapılacak işlemlerin ardından Doha'daki mağazaya gönderileceği öğrenildi. 


Kaynak: DHA

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