Katar'da mini kabine revizyonu yapıldı
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Katar'da mini kabine revizyonu yapıldı

Katar'da mini kabine revizyonu yapıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Katar'da Adalet Bakanlığı ile Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına yeni isimler getirildi.

Katar'da Adalet Bakanlığı ile Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına yeni isimler getirildi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin imzasıyla kabinede mini değişiklik içeren bir kararname yayımlandı.

Adalet Bakanlığı ile Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini birlikte yürüten İsa bin Saad el-Ceffali en-Naimi görevden alınarak söz konusu bakanlıklara yeni isimler atandı.

Kararnameye göre, Adalet Bakanlığına Mesud bin Muhammed el-Amiri, Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına da Abdullah bin Turki es-Sebii getirildi.

Sebii'nin Belediye ve Çevre Bakanlığı görevinin de devam ettiği belirtildi.

Yeni bakanlar, Katar Emiri Al Sani'nin önünde yemin ederek görevlerine resmen başladı.

Adalet Bakanlığı ile Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinden alınan Naimi ise Başsavcı olarak atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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