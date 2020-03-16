Katar'da koronavirüse yakalananların sayısı 439'a yükseldi Katar'da 38 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ve vaka sayısının 439'a yükseldiği bildirildi.

Katar'da 38 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ve vaka sayısının 439'a yükseldiği bildirildi.

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tespit edilenler arasında İngiltere, İspanya ve İsviçre'den gelen Katarlıların da bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, yeni vakaların tespit edildiği kişilerin çoğunun yurt dışından gelen veya karantina altında tutulan işçilerle irtibatlı olduğu kaydedildi.

Restoran ve kafelerde hizmet durduruldu

Öte yandan, Katar yönetimi koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla restoran ve kafelerde müşterilere hizmet sunulmasını durdurma kararı aldı.

Bu karara göre, söz konusu mekanlar müşterilere yalnız paket servis hizmeti sunabilecek.

Katar'da vaka sayısı son olarak 401 şeklinde açıklanmıştı.

Kaynak: AA