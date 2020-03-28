Katar'da korona virüse bağlı ilk ölüm Katar, korona virüse bağlı ilk ölümü duyurdu.

Katar, korona virüse bağlı ilk ölümü duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Katar Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada Bangladeş uyruklu bir kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini açıklarken, hastanın kronik rahatsızlığı olduğunu ifade etti.

Katar'da toplam korona virüs vakası 590'a ulaşırken, ilk ölüm bugün gerçekleşti. - DOHA

Kaynak: İHA