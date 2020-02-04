: Katar'da "Kahveni Mescid-i Aksa'daymış gibi iç" kampanyası

04.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:06

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kampanyaya destek veren bir kafede kahvelerin hazırlanması

Kahvelerin, üzerinde Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya dair resimlerin ve yazıların bulunduğu bardaklara doldurulması

Kahvelerin Kudüs'le ilgili müzikler eşliğinde müşterilere servis edilmesi

Kampanyanın amacını anlatan panolar ile Kudüs'ten görüntülerin yer aldığı bir ekran

Katar'da bir grup genç, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik farkındalık oluşturmak için değişik bir yöntem geliştirerek "Kahveni Mescid-i Aksa'daymış gibi iç" isimli bir kampanya başlattı.

Müslüman ve Arap gençlere Filistin meselesini tanıtmak ve kutsal kent Kudüs'ün tabii ve manevi güzelliklerini ortaya çıkarmak için başlatılan kampanyaya Katar'daki bazı tanınmış kafeler destek verdi.

Müşteriler söz konusu kafelerde Kudüs'le ilgili müzikler eşliğinde, üzerinde Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya dair resimlerin yanı sıra Arapça ve İngilizce yazıların da yer aldığı bardaklardan kahvelerini yudumlama imkanı buluyor.

Kudüs Gençlik Platformu Kadın Kolları teşkilatı sorumlusu ve kampanyanın organizatörlerinden Emani el-Luh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya katılan kafelerin içecekleri, üzerinde Mescid-i Aksa ile alakalı mesaj içerikli yazıların olduğu plastik bardaklarda sunduğunu söyledi.

Kafelerde ayrıca, kampanyanın amacını anlatan panolar ile Kudüs'ten görüntülerin yer aldığı bir ekranın bulunduğuna dikkati çeken Luh, gençleri Mescid-i Aksa konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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