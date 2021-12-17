Katar'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi - Haberler
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Katar'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Katar'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi
AA / Safiye Karabacak - Haberler | Sağlık

Katar, 4 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Katar, 4 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yurt dışından ülkeye dönen 4 kişide Omicron varyantı tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, hastaların iyileşene kadar karantinada kalacakları kaydedildi.

Açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen kişilerden 3'ünün iki doz aşılı olduğu ifade edildi.

Katar'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 614'e, vaka sayısı 246 bin 188'e yükselirken, 243 bin 218 kişi ise sağlığına kavuştu.

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AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri

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