Katar'da iki eğitim uçağı çarpıştı

Katar'da iki eğitim uçağının eğitim uçuşu sırasında çarpıştığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından paylaşılan Genelkurmay Başkanlığına ait açıklamada, iki eğitim uçağının eğitim sırasında havada çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, pilotların fırlatma koltuğu sayesinde kurtulmayı başardığı kaydedildi.

Kaynak: AA