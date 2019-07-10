Katar'da iki askeri uçak çarpıştı
Katar'da eğitim için kullanılan iki askeri uçak çarpıştı.
Katar'da eğitim için kullanılan iki askeri uçak çarpıştı.
Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eğitim amacıyla kullanılan iki askeri uçağın çarpıştığı bildirildi. Açıklamada, uçakta bulunan pilotların fırlatma özelliğini kullanarak kurtulduğu ve durumları iyi olduğu aktarıldı. - DOHA
Kaynak: İHA
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