Katar'da iki askeri uçak çarpıştı

Katar'da iki askeri uçak çarpıştı

Katar'da eğitim için kullanılan iki askeri uçak çarpıştı.

Katar'da iki askeri uçak çarpıştı

Katar'da eğitim için kullanılan iki askeri uçak çarpıştı.

Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eğitim amacıyla kullanılan iki askeri uçağın çarpıştığı bildirildi. Açıklamada, uçakta bulunan pilotların fırlatma özelliğini kullanarak kurtulduğu ve durumları iyi olduğu aktarıldı. - DOHA

Kaynak: İHA
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