Katar'da Filistin halkına destek programı düzenlendi

Katar'ın başkenti Doha'da İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkına destek programı düzenlendi.

Katar'ın başkenti Doha'da İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkına destek programı düzenlendi.

Doha'daki Muhammed Abdulvahhab Camisi Meydanı'nda düzenlenen programa Dünya Müslüman Alimler Birliğinin çağrısıyla yüzlerce kişi katıldı.

Programda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu da bulundu.

Filistin'e ve Mescid-i Aksa'ya destek sloganlarının atıldığı programda, İsrail'e büyük tepki vardı.

Karadaği, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye ve saygısızlık yapmaya çalıştığını ancak Haremi Şerif'te bulunan Müslümanların Aksa'yı savunduğunu ve savunmaya devam ettiğini belirtti.

Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e destek için toplandıklarını söyleyen Karadaği, "Gazze'de, Kudüs'te ve tüm Filistin'de yaşananlar, sivil halka karşı savaş suçudur. İşgalciler, kadınları, çocukları öldürüyor. Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarmaya çalışıyor. Tüm bunlar devlet terörüdür, savaş suçudur." diye konuştu.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kudüs'teki Filistinli kardeşlerimize ve Filistin davasına destek için buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez