Katar'da eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağı çarpıştı
Katar'da eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağı çarpıştı.
Katar'da eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağı çarpıştı. Pilotlar paraşütle atlayarak kurtuldu.
Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağının çarpıştığı, pilotların paraşütle atlayarak kurtuldukları belirtildi.
- Katar
Kaynak: DHA
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