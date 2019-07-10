Katar'da eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağı çarpıştı. Pilotlar paraşütle atlayarak kurtuldu.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, eğitim uçuşu yapan iki savaş uçağının çarpıştığı, pilotların paraşütle atlayarak kurtuldukları belirtildi.

Kaynak: DHA

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