Katar'da düzenlenen "Katara Uluslararası Arap Atları Festivali" sona erdi

Katar'ın başkenti Doha'da 2 Şubat'ta başlayan "Katara Uluslararası Arap Atları Festivali" sona erdi.

Kapanış töreninde festivale katılan 252 safkan atının etkileyici performansları sergilendi.

Festival kapsamında at tabloları, at fotoğrafları ve atlara ilişkin el yazması eserler sergilenirken, eğer boyama gibi etkinlikler ile 3 milyon dolar değerinde ödülün dağıtılacağı çeşitli yarışmalar da düzenlendi. Festival sonunda düzenlenen çeşitli yarışmaların kazananları ilan edildi.

Festival sonunda ayrıca insansız hava araçları (İHA) aracılığıyla göz kamaştırıcı ışıklı gösteriler yapılırken, Doha semalarında uçak gösterileri de gerçekleştirildi.

Festivalin sonunda Katara Genel Müdürü İbrahim el-Sulayti, "Katara, Kültür Köyü izleyicileri tarafından yakından takip edilen ve beğenilen bu etkinlikler aracılığıyla, kültürel ve tarihi mirası ön plana çıkarıyor." dedi.

Büyük bir ilgiyle takip edilen festivalde Körfez ülkelerinin yanı sıra ABD, Fransa, Belçika, İtalya, Almanya, Danimarka, Polonya ve Brezilya'dan katılımcılar yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez