Katar'da Asya Kupası Kutlamaları (2) - Doha

Katar'ın 2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenmesi sonrası ülkede kutlamalarla beraber büyük sevinç yaşanıyor.

Halk, 2019 Asya Kupası finalinde Katar ile Japonya arasında oynanan maçı, başkent Doha'da sokaklara kurulan dev ekranlardan izledi.

Turnuvada ilk kez finale yükselen Katar ile daha önce 4 kez şampiyon olan Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda karşı karşıya geldi.

2019 Asya Kupası finalinde Katar, Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Ülkedeki meydanlarda kurulan dev ekranlardan maçı izleyen kalabalık grup, galibiyetin ardından kutlamalarla beraber büyük sevinç yaşıyor.

Kaynak: AA