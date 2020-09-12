Katar'da, Afganlar arası doğrudan barış müzakereleri başladı
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Katar'da, Afganlar arası doğrudan barış müzakereleri başladı

Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki ilk doğrudan barış müzakereleri yıllardır süren savaşı sona erdirmek amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Katar'da, Afganlar arası doğrudan barış müzakereleri başladı
12.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:37

Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki ilk doğrudan barış müzakereleri yıllardır süren savaşı sona erdirmek amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Görüşmelerin açılış törenine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO ve Afganistan'daki ABD Kuvvetleri Komutanı General Austin Scott Miller ile Afgan hükümeti ve Taliban'ı temsil eden heyetler katıldı.

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, yaptığı açılış konuşmasında, Taliban'a milletin sesine kulak verdiğinden ve Afgan hükümetinden müzakere heyetiyle görüşmelere katılması nedeniyle teşekkür ettti.

Abdullah, Afganların hükümetsiz "acı bir hayat" yaşadıkları için anayasa temelinde hükümeti güçlendirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da video konferans yöntemiyle yaptığı açılış konuşmasında, Afganistan'da yıllarca süren çatışmalardan sonra, şimdi "gerçek bir barış şansı" olduğunu belirterek, "Bu tarihi fırsatın kaçırılmayacağını ve müzakere sürecinin kalıcı bir barış anlaşmasına yol açacağını umuyoruz." dedi.

Taliban'ın Katar Ofisi üyesi Molla Muhammed Davud da açılış öncesinde, müzakerelere doğrudan başlamaktan memnuniyet duyduklarını ve ülkeyi on yıllardır parçalayan savaşın sona ermesini sağlayacağını temenni ettiklerini söyledi.

Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi. ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

Kaynak: AA

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