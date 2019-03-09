Katar'da "3. Uluslararası Uçurtma Festivali"

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Uçurtma festivaline katılanların gökyüzündeki uçurtmaları seyretmesi

Aspire parkında düzenlenen festivale katılanlar DOHA - Katar'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Uçurtma Festivali" 18 farklı ülkeden 80 yarışmacının katılımı ile gerçekleşti. Katılımcılar "En iyi tasarım ve yenilik" "En uzun" ve "En büyük" uçurtma dallarında yarıştı. Aspire parkında düzenlenen festivale Katarlılar yoğun ilgi gösterdi.

6 Mart'ta başlayan festival 9 Mart'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA