Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık için yapılan askeri tatbikat tamamlandı
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Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık için yapılan askeri tatbikat tamamlandı

10.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:53
Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık için yapılan askeri tatbikat tamamlandı

Katar'ın, ev sahipliğini yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık amacıyla başlattığı Barzan-8 askeri tatbikatı sona erdi.

Katar'ın, ev sahipliğini yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık amacıyla başlattığı Barzan-8 askeri tatbikatı sona erdi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, tatbikat Katar'daki askeri, güvenlik ve sivil yetkililerin katılımıyla iki hafta sürdü. Tatbikatın kapanışında üst düzey yetkililer de hazır bulundu.

Tatbikat kapsamında, emniyet güçlerinin, 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında ordu, güvenlik ve sivil yetkililerle koordineli olarak yürüteceği görev dağılımlarının simülasyonu yapıldı.

Güvenlik güçlerinin kabiliyetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra tatbikatta, güvenliğin sağlanması ve muhtemel olaylarla başa çıkma yöntemlerine yönelik eğitimlere yer verildi.

Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçlar, 32 takımın katılımıyla 8 statta oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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