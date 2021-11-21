Katar'da, 2022 FIFA Dünya Kupası geri sayım saati açıldı

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası için geri sayımı başkent Doha'da düzenlenen törenle başlattı.

Katar'da gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi iş birliğiyle, Doha'nın sahil şeridinde kurulan Dünya Kupası geri sayım saati törenle açıldı.

Törene, Katar Olimpiyat Komitesi Başkanı Şeyh Cuan bin Hamed bin Halife Al Sani ve FIFA Başkanı Gianni Infantino katıldı.

Dünya Kupasının altyapı projelerinden sorumlu Proje ve Miras Yüksek Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise 2021 FIFA Arap Kupası karşılaşmalarının oynanacağı 8 stadyumda çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

Söz konusu açıklama, final maçlarının oynanacağı, 80 bin seyirci kapasitesiyle kupanın en büyük stadyumu olan Lusai'de son rötuşların yapılmasının ardından geldi.

Katar, 2022 Dünya Kupası için özel olarak 7 yeni stadyum inşa ederken, Uluslararası Halife Stadyumunda da geliştirme çalışmaları yapmıştı.

Katar'ın ev sahipliğinde Asya ve Afrika kıtalarından 16 Arap ülkesinin mücadelede edeceği 2021 FIFA Arap Kupası, 30 Kasım-18 Aralık'ta yapılacak.

Katar, 21 Kasım-18 Aralık 2022'de de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri

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