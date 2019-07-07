Katar Büyükelçisi Al Shafi, Midyat'a geldi

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al Shafi, Midyat ilçesini ziyaret etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in daveti üzerine ilçeye gelen Al Shafi, tarihi mekanları ziyaretinin ardından belediyeye geçti.

Al Shafi, burada yaptığı konuşmada, Midyat tarihi dokusuyla büyüleyici bir kent olduğunu işaret ederek, "Tarihini ve kültürünü korumuş bir ilçe. Burada olmaktan son derece mutlu oldum. Nazik daveti için Belediye Başkanı Veysi Şahin'e konuksever ve Midyat halkına çok teşekkür ederim." dedi.

Şahin ise büyükelçiyi ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA