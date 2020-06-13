Katar Büyükelçisi Al Şafi, dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezini gezdi Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Nevşehir'de bulunan dünyanın en büyük kaya oyma tarihi yamaç yerleşim merkezini gezdi.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Nevşehir'de bulunan dünyanın en büyük kaya oyma tarihi yamaç yerleşim merkezini gezdi.

Beraberindeki bir grup büyükelçilik görevlisi ile birlikte cuma günü Nevşehir'e gelen Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, kentteki gezi ve incelemelerini sürdürüyor. İlk olarak Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir araya gelen konuk büyükelçi, Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında Başkan Arı'dan bilgiler aldı. Arı ile Nevşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği çeşitli projelere ilişkin istişarelerde bulunan Al Şafi, beraberindeki heyetle birlikte hafta sonu Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etti. Al Şafi'nin Nevşehir'de bulunan ve kısa süre sonra turizme açılması planlanan dünyanın en büyük kaya oyma tarihi yamaç yerleşim merkezi ziyaretinde ise kendisine Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Bektaş Demir eşlik etti. Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkartılan ve 6. Yüzyıl'dan günümüze kadar sürekli bir yaşamın olduğu Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşim merkezi hakkında belediye görevlilerinden bilgi alan Al Şafi'ye, Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer bölgede gerçekleştirilmesi planlanan turizm yatırımları hakkında bilgiler verdi.

İçerisinde çok sayıda kaya oyma yaşam odaları, galeriler, ticaret alanları, tünel, mezar odaları ve kilisenin bulunduğu alanı büyük bir hayranlıkla gezen konuk büyükelçi ardından Nevşehir Külliyesi'ne geçti. Al Şafi, Nevşehir Külliyesi'ni de gezdikten sonra Nevşehir'den ayrılarak Ankara'ya hareket etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA