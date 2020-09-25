Katar, bu yılki Arap Birliği Başkanlığını devralmayı reddetti

Katar, Filistin'in çekildiği Arap Birliği Konseyi'nin bu yılki başkanlığı görevini almayı reddetti.

Katar, Filistin'in çekildiği Arap Birliği Konseyi'nin bu yılki başkanlığı görevini almayı reddetti.

Filistin, geçtiğimiz günlerde Arap Birliği Konseyi'nin bu yılkı başkanlığından çekildiğini duyurmuştu. Filistin'in kararının ardından Arap Birliği Konseyi'nin iç tüzüğü kapsamında bu yıl yapılacak Arap Birliği Konseyi Toplantısı Başkanlığı, Katar'a teklif edildi. Katar ise Filistin'in yerine Arap Birliği Toplantısının bu yılki başkanlığını devralmayı reddetti. Katar'ın Arap Birliği Konseyi Daimi Delegasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Filistin Devleti'nin bu yılki terk ettiği oturumunda olmayacağımız için özür dileriz" ifadesini kullandı. Açıklamada, "Daha önce resmi olarak belirlendiği gibi gelecek sene 2021 yılının Mart ayında gerçekleştirilecek toplantının başkanlığını Katar'ın yapacağını vurguluyoruz" dedi. Katar, bu yılki başkanlığını devralmayı kabul etmeme kararına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapmadı.

Öte yandan, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in geçtiğimiz günlerde İsrail ile ilişkilerini normalleştirilmesi adına imzalaman anlaşmanın ardından Filistin, Arap Birliği Konseyi'nin bu sene gerçekleştirilecek oturum başkanlığından çekildiğini açıklamıştı.

Katar'ın, daha önce Arap Birliği Konseyi Toplantısı Başkanlığını gelecek yıl devralması bekleniyordu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı