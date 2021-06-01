Katar: Bölgesel güçler arasında aracılık rolü oynamaya hazırız

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Lulva el-Hatır, Washington ile Hamas ya da İran ile Suudi Arabistan olsun, ülkesinin bölgesel güçler arasında aracı rolü oynama konusunda hazır olduğunu açıkladı.

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Lulva el-Hatır, Washington ile Hamas ya da İran ile Suudi Arabistan olsun, ülkesinin bölgesel güçler arasında aracı rolü oynama konusunda hazır olduğunu açıkladı.

Hatır, Rusya'nın Sputnik haber ajansına verdiği mülakatta, Katar'ın uluslararası barış ve istikrara olan inancından dolayı, kendisinden ne zaman istenirse aracılık yapmaya hazır olduğunu belirtti.

İran-Suudi Arabistan görüşmelerine ev sahipliği yapma imkanına ilişkin sorulan soruya Hatır, "Bu henüz ortaya atılmadı ancak biz bunu memnuniyetle karşılarız. Bölgede barış içinde bir arada yaşamak için Körfez ve Arap ülkelerinin endişelerini dikkate alan bir uzlaşma formülüne ulaşmak için İran'la diyaloğun gerekli olduğunu defalarca vurguladık." şeklinde cevap verdi.

Hatır, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Doha'yı ziyaret davetinin açık olduğunu, yakın zamanda Mısır tarafıyla da tarihin belirleneceğini dile getirdi.

Katar ve Mısır'da ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde siyasi iradenin bulunduğuna dikkati çeken Hatır, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Kahire ziyaretinde bu iradenin vurgulandığını kaydetti.

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulva el-Hatır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katar, samimi ve yapıcı bir diyalog ile diplomasinin, anlaşmazlıkları ve sorunları çözmenin en etkin yollarından biri olduğuna inanıyor. Bu yol ve yaklaşım olduğu sürece, Katar ve tüm barışsever ülkeler için bunu memnuniyetle karşılar"

Hatır, İsrail ile normalleşmeye dair sorulan bir soruya, ülkesinin şu an için İsrail ile normalleşmenin barış çalışmasına bir katkı sağlamadığını düşündüğünü belirterek, siyasi ya da mali olarak İsrail'e şartsız destek veren tüm uluslararası oyunculara takındıkları bu tavrı yeniden gözden geçirmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez