Katar Başbakanı istifa etti

28.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:42

Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, istifa etti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, Al Sani, başbakanlık görevini bıraktı.

Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, istifayı kabul ederek, Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani'yi yeni başbakan olarak atadı.

Açıklamada istifa sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA